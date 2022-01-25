Спонсор Джоковича Hublot: «Хотим лично ознакомиться с позицией Новака и потом решим, что будем делать»

Спонсор первой ракетки мира Новака Джоковича бренд швейцарских часов Hublot прокомментировал ситуацию, произошедшую с теннисистом в Австралии.

«Мы хотим лично ознакомиться с позицией Новака, хотим узнать его точку зрения на то, через что он прошел. Сама суть прививок в том, что это что-то личное, — приводит слова представителя компании Reuters. — Мы уважаем свободу и выбор каждого человека, вне зависимости от того, поддерживает он вакцинацию или нет. Это наша позиция. После разговора с Новаком решим, что будем делать дальше».

Ранее Джокович был депортирован из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса. Серб покинул страну и не смог принять участие в турнире Australian Open.