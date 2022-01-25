Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:43

Спонсор Джоковича Hublot: «Хотим лично ознакомиться с позицией Новака и потом решим, что будем делать»

Анна Горшкова
Корреспондент

Спонсор первой ракетки мира Новака Джоковича бренд швейцарских часов Hublot прокомментировал ситуацию, произошедшую с теннисистом в Австралии.

«Мы хотим лично ознакомиться с позицией Новака, хотим узнать его точку зрения на то, через что он прошел. Сама суть прививок в том, что это что-то личное, — приводит слова представителя компании Reuters. — Мы уважаем свободу и выбор каждого человека, вне зависимости от того, поддерживает он вакцинацию или нет. Это наша позиция. После разговора с Новаком решим, что будем делать дальше».

Ранее Джокович был депортирован из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса. Серб покинул страну и не смог принять участие в турнире Australian Open.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/djokovic-sponsor-hublot-says-vaccine-is-personal-choice-2022-01-24/
Теннис
Коронавирус
Новак Джокович
0
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности
Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы Джоковича
Джокович хочет предъявить Австралии иск на 6 миллионов долларов
Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса
В турнирах во Франции смогут участвовать только привитые от коронавируса
Федерация тенниса Австралии оплатит судебные издержки Джоковича
Серб Лайович вынес портрет Новака Джоковича на корт Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кей Нисикори пропустит полгода из-за операции на левом бедре
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости