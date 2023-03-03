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Сегодня, 16:10

Сперцян назвал Ивича очень требовательным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о работе с главным тренером Владимиром Ивичем.

«Даже не знаю, как и сказать, что уже изменил Ивич, но могу заметить, что он очень требовательный тренер. У него дисциплина на первом месте. На каждой тренировке нужно выкладываться на все сто процентов», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.

5 марта «Краснодар» встретится с «Торпедо». Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-ivich-ochen-trebovatel-ny-j-trener-distsiplina-u-nego-na-pervom-meste/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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