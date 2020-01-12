Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

«Сорвался». Медведев опубликовал фото своего плотного обеда, Хачанов и Кирьос не смогли промолчать

12:48
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новое фото в своем Instagram.

Россиянин, который сейчас находится в Австралии, решил плотно пообедать в одном из местных заведений. «Сорвался», — написал он под фото, где можно увидеть его заказ.

— Ну как же ты без меня, братан!, — написал в комментария Карен Хачанов.

— Тебе бы понравились эти божественные блинчики, — ответил Медведев.

— Вот же он!, — отреагировал на запись Ник Кирьос.

— Ждал тебя здесь, — написал россиянин в ответ.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B7M9KVtJOfO/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир