Россиянин Даниил Медведев отметил, что рост результатов всегда меняет отношение конкурентов.

— Соперники стали относиться ко мне иначе, — цитирует ATP Tour Медведева на своем официальном сайте. — Я чувствую это, хотя стараюсь оставаться самим собой. Другие игроки даже стали по-другому со мной разговаривать. Это происходит неосознанно. Думаю, так происходит со всеми, кто добивается подобных результатов. Чем лучше у тебя результаты, тем сильне все меняется.

Накануне Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае, где его соперником станет первая ракетка мира Новак Джокович или грек Стефанос Циципас.