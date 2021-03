Соперник Рублева после поражения: «Надеюсь, в этом году больше не сыграем»

Венгерский теннисист Мартон Фучович 18 марта после поражения в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) от россиянина Андрея Рублева выразил надежду, что соперники больше не встретятся в этом году.

«Надеюсь, в этом году мы больше не увидимся», — цитирует Фучовича Tennis TV.

Рублев и Фучович встретились в третий раз за последние три недели, и всегда победа доставалась россиянину. Сначала в финале турнира в Роттердаме, затем венгр отказался от встречи в 1/4 финала в Дохе и сегодня.

«I hope I don't play you anymore this year»



Fair to say Marton is fed up of losing to @AndreyRublev97 in 2021 ? pic.twitter.com/Vg5vank4BQ