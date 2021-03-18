Теннис
ATP
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Рейтинг
Новости   //    Теннис   //    ATP

Соперник Рублева после поражения: «Надеюсь, в этом году больше не сыграем»

22:33
Теги:

Венгерский теннисист Мартон Фучович 18 марта после поражения в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) от россиянина Андрея Рублева выразил надежду, что соперники больше не встретятся в этом году.

«Надеюсь, в этом году мы больше не увидимся», — цитирует Фучовича Tennis TV.

Рублев и Фучович встретились в третий раз за последние три недели, и всегда победа доставалась россиянину. Сначала в финале турнира в Роттердаме, затем венгр отказался от встречи в 1/4 финала в Дохе и сегодня.

Следующим соперником Рублева станет еще один россиянин — Аслан Карацев, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...