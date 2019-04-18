Сонего вышел в четвертый круг турнира в Монте-Карло

Итальянец Лоренцо Сонего вышел в следующий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах британца Кэмерона Норри – 6:2, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В четвертьфинале 23-летний Сонего встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Душан Лайович (Сербия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 7:5
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