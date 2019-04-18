Сонего вышел в четвертый круг турнира в Монте-Карло

Итальянец Лоренцо Сонего вышел в следующий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах британца Кэмерона Норри – 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В четвертьфинале 23-летний Сонего встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Душан Лайович (Сербия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Лоренцо Сонего (Италия, Q) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 7:5