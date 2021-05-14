Сонего сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Риме
01:08
Итальянец Лоренцо Сонего вышел в четвертьфинал турнира в Риме. В трех сетах он переиграл австрийца Домника Тима.
Следующим соперником итальянского теннисиста будет россиянин Андрей Рублев.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Лоренцо Сонего (Италия) — Доминик Тим (Австрия, 4) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)
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