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Сонего сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Риме

01:08
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Итальянец Лоренцо Сонего вышел в четвертьфинал турнира в Риме. В трех сетах он переиграл австрийца Домника Тима.

Следующим соперником итальянского теннисиста будет россиянин Андрей Рублев.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Лоренцо Сонего (Италия) — Доминик Тим (Австрия, 4) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)

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