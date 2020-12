СМИ узнали, почему ATP не публикует календарь на новый сезон

Инсайдер Джон Вертхайм на своей странице в Twitter заявил, что АТР не публикует календарь первой части сезона-2021 из-за неясности по турниру в Майами.

По его информации, мировая теннисная ассоциация ждет, когда организаторы американского турнира примут окончательное решение будут они его проводить или нет. Кроме того, мартовские даты турнира в Майами из-за волны коронавируса могут пересектись в датами ATP Cup, что не позволит многим сильным игрокам принять в нем участие.

Hearing @atptour awaiting board approval and a firm @MiamiOpen decision before releasing Q1 schedule. But there will be multiple events- and @AustralianOpen qualifying- to start 2021. And likely a pared down ATP Cup week before AO...long may this level of resourcefulness continue