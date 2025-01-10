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Допинг

Сегодня, 18:45

Слушания в CAS по апелляции ВАДА по допинговому делу Синнера состоятся в апреле

Алина Савинова
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил дату слушаний по апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдать итальянца Янника Синнера по делу о допинге.

Слушания состоятся 16 и 17 апреля в Лозанне. Они будут проходить в закрытом режиме.

В марте 2024 года 23-летний Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещенное вещество клостебол, но был признан невиновным по решению независимого трибунала ITIA. Ему удалось доказать, что вещество попало в его организм случайно, через контакт с членом команды, который лечился трофодермином, а потом делал спортсмену массаж без перчаток. ВАДА подало апелляцию в CAS на вердикт ITIA и заявило, что будет добиваться дисквалификации первой ракетки мира.

В 2024 году теннисист выиграл Australian Open и US Open. Всего на его счету 18 титулов на уровне АТР.

Теннис
Янник Синнер
ВАДА
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