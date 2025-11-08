Теннис
8 ноября, 22:02

Sky Sport: Джокович не будет участвовать в Итоговом турнире ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
Новак Джокович и Лоренцо Музетти.
Фото Reuters

Сербский теннисист, 5-я ракетка мира Новак Джокович не будет играть на Итоговом турнире ATP, сообщает Sky Sport.

По данным источника, в ближайшее время Джокович сделает официальное заявление по этому поводу. Вместо него на турнире сыграет итальянец Лоренцо Музетти, который проиграл сербу сегодня в финале турнира в Афинах.

Музетти попадет в группу Джимми Коннорса, в которой находятся Карлос Алькарас (Испания), Тэйлор Фритц (США) и Алекс Де Минаур (Австралия).

Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.

  • Капитон Матроскин

    Дим, с победой в шайбе... хотя я болел за Динамо)) а с 20-30 смотрю онлайн Питтсбург - Нью Джерси. Сегодня ночью супер матч - Тампа Бей - Вашингтон (Кучеров против Овечкина)... но боюсь, если досижу, то максимум 1-й период зацеплю... начало в 3 ночи(

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Потому что он только что провел тяжелый матч, а старт итогового уже завтра, а еще, потому что Новаку 38 лет, а не 23, как Музетти.

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я тоже был удивлен, что он с финалом (с победой) заходит на Итоговый. Подумал, что ему нужен игровой тонус. Но - не 25 лет, как ни печально. Восстановление совсем по-иному работает. А там нет проходных игр, как на первых кругах ТБШ. Интересно, как поражение в финале скажется на Музетти.

    08.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Ну, завтра уже старт, даже железный Новак в 38 не железный)...

    08.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    О, как... Разогнал Джок Музетти в слипстриме, разозлил. Жаль, что не будет играть, но решение понятное.

    08.11.2025

  • Djin Ignatov

    Он знает что ОПОЗОРИТСЯ на нем , проиграет ВСЕМ !!!

    08.11.2025

  • TokTram_

    Почему?! Очень жаль.

    08.11.2025

