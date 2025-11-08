Sky Sport: Джокович не будет участвовать в Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист, 5-я ракетка мира Новак Джокович не будет играть на Итоговом турнире ATP, сообщает Sky Sport.

По данным источника, в ближайшее время Джокович сделает официальное заявление по этому поводу. Вместо него на турнире сыграет итальянец Лоренцо Музетти, который проиграл сербу сегодня в финале турнира в Афинах.

Музетти попадет в группу Джимми Коннорса, в которой находятся Карлос Алькарас (Испания), Тэйлор Фритц (США) и Алекс Де Минаур (Австралия).

Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.