«Скажу ему, что думаю». Иванишевич — о конфликте с Муратоглу

Бывший тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал о конфликте, который произошел у него с Патриком Муратоглу из-за слов серба о физической форме Стефаноса Циципаса. Француз заявил, что тренер не имеет права критиковать собственного игрока.

«Я поговорю с ним, когда мы увидимся. Так делать нельзя. Если у него какие-то проблемы со мной, лучше позвонить и сказать мне, что он думает, — заявил Иванишевич Анне Чакветадзе в подкасте First and Red. — Скажу ему, что думаю. Но не буду ходить и обсуждать то, что думаю о нем. Пока промолчу. Возможно, выскажусь в следующий раз.

Если я поеду в Торонто или Цинциннати, мне будет очень интересно увидеть Муратоглу и объяснить ему пару вещей. Я не знаю, почему он так поступил. Но у меня никогда не было проблем с другими тренерами. Мы должны поддерживать друг друга, а не обсуждать в интернете».?