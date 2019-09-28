Синякова вышла в следующий раунд турнира в Пекине
10:55
Чешка Катержина Синякова обыграла китаянку Ван Сиюй на турнире в Пекине (6:2, 6:2) за 1 час 17 минут. В другом противостоянии Чжэн Сайсай сломила сопротивление Моники Пуиг (4:6, 6:3, 7:6 (7:5) за 3 часа.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия) — Ван Сиюй (Китай, WC) — 6:2, 6:2
Чжэн Сайсай (Китай) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)
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