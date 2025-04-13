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13 апреля, 12:35

Синнера признали спортсменом года в его родной провинции Южный Тироль

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер признан спортсменом 2024 года в итальянской провинции Южный Тироль, которая является для него родной.

В минувшем сезоне спортсмен стал победителем Открытом чемпионата Австралии и US Open. Также он выиграл Итоговый турнир АТР.

В феврале этого года теннисиста дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Он сможет вернуться на корт 4 мая.

23-летний Синнер занимает первую строчку мирового рейтинга. Всего за карьеру итальянец завоевал 20 титулов на уровне ATP (из них — 19 в одиночном разряде).

Теннис
Янник Синнер
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