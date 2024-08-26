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Допинг

Сегодня, 10:06

Синнер заявил о своей невиновности после двух положительных допинг-тестов

Виктория Кравченко
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Итальянский теннисист Янник Синнер надеется на то, что люди поймут решение органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе не наказывать его после двух положительных допинг-тестов.

«Большой груз упал с моих плеч, все закончилось. Надеюсь, никому не доведется через это пройти. Верю, что люди поймут, почему мне позволили продолжать играть и почему я не виновен», — сказал Синнер в интервью ESPN.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако впоследствии спортсмен был оправдан. Несмотря на оправдание, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

После скандала с допингом Синнер уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.

Теннис
Янник Синнер
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