14 ноября, 21:30

Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»

Сергей Ярошенко

Вторая ракета мира итальянец Янник Синнер прокомментировал предстоящий матч против австралийца Алекса де Минаура в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Прежде всего, я очень рад за него. Когда у тебя случаются такие поражения, как у него с Лоренцо, это очень тяжело. Ему огромное уважение за то, что он смог вернуться с такой невероятной игрой. Матч против Фритца был одним из лучших матчей в его исполнении, что я видел. Мне нужно быть очень осторожным. Ему нечего терять. Мне — много. Матч будет очень сложным», — сказал Синнер в интервью на корте.

Матч между теннисистами состоится 15 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Теннис
Алекс де Минаур
Янник Синнер
