5 мая, 22:12

Синнер — о турнире в Риме: «Я здесь, чтобы посмотреть, на каком уровне играю»

Сергей Ярошенко

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своих целях после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Цель — Париж. Я здесь, чтобы посмотреть, на каком уровне играю. Не для того, чтобы кого-то обыграть, а чтобы попытаться пройти первый круг, а потом посмотрим, что получится. Каждый матч труден. Мне приходится держать в голове, что у меня по одному сопернику в день. Это очень много, но я очень спокоен, чувствую себя физически готовым и отдохнувшим. Это принесет свои плоды в конце сезона», — сказал Синнер на пресс-конференции.

23-летний итальнец выступит на «мастерсе» в Риме, турнир пройдет с 7 по 18 мая.

Теннис
Янник Синнер
