Синнер: «Чувствую себя свободнее после окончания года, в течение которого испытывал сильное давление»

Итальянский теннисист Янник Синнер, трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, заявил, что чувствует себя свободнее после завершения дела о нарушении антидопинговых правил.

«Теннис должен оставаться игрой. Я чувствую себя свободнее после окончания года, в течение которого испытывал сильное давление. Теперь это в прошлом. Центральный корт на каждом турнире — это идеальное место для игры. Всегда приятно выходить на корт, и я стараюсь выкладываться на полную», — цитирует Синнера Punto de Break.

На турнире серии «мастерс» в Риме, который проходит на этой неделе, Синнер вышел в четвертьфинал, обыграв в четвертом круге аргентинца Франсиско Серундоло со счетом 7:6, 6:3.