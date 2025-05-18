Синнер заявил, что Алькарас будет фаворитом на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в финале «мастерса» в Риме (6:7 (5:7), 1:6).

«Карлос, молодец ты и твоя команда. Ты определенно будешь фаворитом, когда мы приедем в Париж. Ты сильнейший игрок на грунте. Поздравляю тебя и желаю удачи в оставшейся части сезона», — сказала теннисист на церемонии награждения.

Для 23-летнего итальянца «мастерс» в Риме стал первым турниром после трехмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.