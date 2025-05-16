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16 мая 2025, 23:52

Синнер — второй теннисист в истории, выигравший сет со счетом 6:0 в четвертьфинале и полуфинале в Риме

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер с «баранкой» обыграл американца Томми Пола в полуфинале «мастерса» в Риме.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:0, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Как сообщает OptaAce, 23-летний итальянец стал вторым игроком в Открытой эре, выигравшим сет со счетом 6:0 в четвертьфинале и полуфинале на турнире в Риме после Аарона Крикштейна в 1984 году.

На стадии 1/4 финала Синнер победил норвежца Каспера Рууда, отдав сопернику только один гейм во второй партии — 6:0, 6:1.

За трофей в Риме итальянский спортсмен поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третье место в мировом рейтинге.

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Теннис
Янник Синнер
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