Синнер встретится с Поспишилом в финале турнира в Софии

Канадец Вашек Поспишил в трех сетах обыграл француза Ришара Гаске и вышел в финале турнира в Софии — 6:7 (6:8), 6:2, 6:0. Матч длился час и 54 минуты. В решающей встрече Поспишилу предстоит сыграть против итальянца Янника Синнера, победившего француза Адриана Маннарино — 6:3, 7:5.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 325 615 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Вашек Поспишил (Канада) — Ришар Гаске (Франция) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:0