Синнер встретится с Поспишилом в финале турнира в Софии
21:04
Канадец Вашек Поспишил в трех сетах обыграл француза Ришара Гаске и вышел в финале турнира в Софии — 6:7 (6:8), 6:2, 6:0. Матч длился час и 54 минуты. В решающей встрече Поспишилу предстоит сыграть против итальянца Янника Синнера, победившего француза Адриана Маннарино — 6:3, 7:5.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 325 615 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Вашек Поспишил (Канада) — Ришар Гаске (Франция) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:0