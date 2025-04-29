Синнер встречается с 31-летней русской моделью

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер встречается с русской моделью Ларой Лието, сообщает Chi.

Пару заметили вместе в Монте-Карло, где живет Синнер. Лието наблюдала за тренировками теннисиста с трибун корта, а позже СМИ запечатлели их целующимися.

31-летняя Лието родилась в России и долгое время живет за границей. С 2012 по 2018 год модель встречалась с американским актером Адриеном Броди.

В 2024 году Янник Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. Они объявили об отношениях в мае, а в последний раз их видели вместе после US Open — 2024, который Синнер выиграл.