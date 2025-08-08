Теннис
8 августа, 14:15

Синнер вслед за Алькарасом отобрался на Итоговый турнир АТР

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер квалифицировался на Итоговый турнир в Турине, сообщает пресс-служба АТР.

23-летний спортсмен стал вторым игроком после испанца Карлоса Алькараса, кто отобрался на Финал Мирового тура ATP. Синнер примет участие в Итоговом турнире третий сезон подряд и четвертый раз в карьере. В прошлом году он стал победителем соревнования.

Синнер является первой ракеткой мира. В сезоне-2025 итальянец выиграл Australian Open, Уимблдон и дошел до финала «Ролан Гаррос».

Итоговый турнир АТР 2025 года пройдет с 9 по 16 ноября.

Теннис
Янник Синнер
