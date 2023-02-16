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Сегодня, 23:17

Синнер в двух сетах обыграл Циципаса во втором круге турнира в Роттердаме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл грека Стефаноса Циципаса во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.

3-я ракетка мира Циципас 1 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. У него не было ни одного брейк-пойнта. На счету 14-й ракетки мира Синнера 3 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Синнер сыграет со Стэном Вавринкой из Швейцарии.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 6:4, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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