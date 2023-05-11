Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:10

Синнер: «Я могу выигрывать серьезные матчи»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянский теннисист Янник Синнер уверен, что в этом сезоне на турнире в Риме он сможет добиться большего, чем в прошлом году.

«Чувствую себя очень хорошо, если честно. Я взял небольшой перерыв после нескольких очень длинных турниров, что хороший знак. Начало сезона было неплохим, и я рад вернуться сюда, особенно в Рим. Это особенный турнир для всех итальянцев и, конечно же, для меня. Физически мы очень много работали в течение этой недели, и я счастлив быть здесь. У меня сейчас другое мышление. Я не боюсь сказать, что могу выиграть серьезные матчи. Я здесь, я могу это сделать... Но, с другой стороны, нужно уважать каждого игрока. Каждый игрок очень крутой. Но я иду своим путем и знаю, что особенно здесь могу показать очень хороший теннис», — приводит Tennis Infinity слова итальянца.

В 2022 году Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Италии, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/i-can-win-big-matches-sinner-confident-ahead-of-rome
Теннис
0
Читайте также
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин обыграл Гирона и вышел во второй круг турнира в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости