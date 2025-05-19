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Синнер стал пятым игроком в истории с 50 неделями подряд в качестве первой ракетки мира

Руслан Минаев

Итальянец Янник Синнер проводит 50-ю неделю подряд на первом месте в рейтинге ATP. 23-летний теннисист стал первой ракеткой мира в июне 2024 года.

Синнер стал пятым игроком в истории, который провел минимум 50 недель подряд на первой строчке рейтинга ATP. Ранее это удавалось Новаку Джоковичу (53 недели), Ллейтону Хьюитту (75), Джимми Коннорсу (160) и Роджеру Федереру (237).

Карлос Алькарас и&nbsp;Янник Синнер.«Ближе к цели, чем ожидал». Синнер прервал победную серию, но все равно доволен собой

Синнер за карьеру выиграл 19 титулов ATP. 18 мая он уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале «мастерса» в Риме.

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Теннис
Янник Синнер
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