16 ноября, 23:19

Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальный рекорд на Итоговых турнирах ATP.

В финале соревнований 2025 года 24-летний спортсмен в двух сетах победил испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5.

Как сообщает Opta, Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось победить на двух Итоговых турнирах подряд, не проиграв ни одного сета. В финале прошлого года итальянец обыграл американца Тэйлора Фрица со счетом 6:4, 6:4.

Теперь на счету Синнера 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде. В этом сезоне он выиграл шесть турниров.

Теннис
Янник Синнер
  • 555 555

    Не суди,да судим не будешь.

    16.11.2025

  • fell62

    Допинг он такой ))))

    16.11.2025

  • Валентин Дуров

    допингист в законе

    16.11.2025

    • Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире

    Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»

    Takayama

