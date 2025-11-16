Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета

Итальянский теннисист Янник Синнер установил уникальный рекорд на Итоговых турнирах ATP.

В финале соревнований 2025 года 24-летний спортсмен в двух сетах победил испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5.

Как сообщает Opta, Синнер стал первым теннисистом в истории, которому удалось победить на двух Итоговых турнирах подряд, не проиграв ни одного сета. В финале прошлого года итальянец обыграл американца Тэйлора Фрица со счетом 6:4, 6:4.

Теперь на счету Синнера 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде. В этом сезоне он выиграл шесть турниров.