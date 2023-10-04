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Сегодня, 11:47

Синнер стал первым итальянцем, кто вышел в 5 финалов на харде за год в нескольких сезонах

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер вышел в 5-й финал на хардовых турнирах ATP в этом году. Он повторил свое достижение 2021 года.

3 октября теннисист обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Пекине — 7:6 (7:4), 6:1.

Таким образом, Синнер стал первым итальянцем в Открытой эре, кто 5 и более раз вышел в финал на хардовых турнирах в нескольких сезонах.

В матче за титул Пекина-2023 Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч пройдет в среду, 4 октября. Время начала игры — не ранее 14:30 по московскому времени.

Теннис
Янник Синнер
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