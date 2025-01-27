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Синнер снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме

Сергей Ярошенко
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Первая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что причиной снятия стала усталость после Australian Open — 2025, на котором итальянец выиграл титул, обыграв в финале немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (7:4), 6:3).

23-летний итальянец является действующим чемпионом турнира в Роттердаме. В прошлом году он обыграл в финале австралийца Алекса де Минаура (7:5,6:4).

Теннис
Янник Синнер
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