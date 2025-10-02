Теннис
Сегодня, 15:22

Синнер рассказал о своем самочувствии перед турниром в Шанхае

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о своем самочувствии перед «мастерсом» в Шанхае (Китай).

Ранее на турнире в Пекине Синнер жаловался на недомогание. В столице Китая 24-летний итальянец в финале обыграл американца Лернера Тина со счетом 6:2, 6:2.

«Чувствую себя хорошо, я уже говорил это перед финалом в Пекине, что был готов. Здесь ситуация другая, все более влажное и жаркое, не знаю, как буду себя чувствовать на корте, но, по крайней мере, у меня будет день отдыха. Завтра смогу лучше понять состояние своего тела и разума, тогда начну подготовку к матчу первого круга. Посмотрим, как все пойдет. Искренне жду этого. Надеюсь показать хороший уровень тенниса», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В своем стартовом матче во втором круге турнира в Шанхае Синнер встретится с немцем Даниэлем Альтмайером.

