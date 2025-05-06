Теннис
6 мая, 02:45

Синнер: «Во время дисквалификации я не мог даже сходить на обычный футбольный матч»

Сергей Разин
корреспондент

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, с какими сложностями столкнулся во время трехмесячной дисквалификации.

«Честно говоря, самым сложным для меня было то, что вначале я не мог смотреть никакой другой вид спорта в реальной жизни. Не знаю, многие ли в курсе, но, например, я не мог даже сходить на обычный футбольный матч. Хотел поддержать своих друзей в велоспорте или автоспорте. Я не мог туда пойти. Это было самым сложным для меня.

В целом старался извлечь максимум пользы и быть морально готовым с того момента, как снова начал играть в теннис. И да, я также был очень рад провести некоторое время со своей семьей», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В феврале Синнер заключил с ВАДА соглашение, согласно которому он должен отбыть дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая). В марте 2024-го Синнер дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.

Янник Синнер
