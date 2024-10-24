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Синнер — о допинговом деле: «Этот случай помог мне понять, кто был моим другом, а кто нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Янник Синнер.
Фото AFP

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, как дело о допинге сказалось на его жизни.

«Самое сложное, что обо всем стало известно в очень деликатный момент — перед турниром «Большого шлема». Мы приехали, все камеры были уставлены на нас, я смотрел на других игроков, пытаясь понять, о чем они думают на самом деле. Я задавал себе столько вопросов, что было сложно подготовиться к турниру. Я убежден, что ничего не происходит случайно, и, возможно, этот случай помог мне понять, кто был моим другом, а кто нет. Я понял, что есть много игроков, которые были мне друзьями, хотя я не считал их таковыми, а другие на самом деле ими не были», — приводит слова Синнера Sky Sport.

ВАДА может дисквалифицировать теннисиста Янника Синнера из-за допинга. «Теннис этого не переживет». ВАДА не собирается аннулировать результаты Синнера из-за допинга

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

При этом в ВАДА рассчитывают добиться дисквалификации итальянца на срок от одного до двух лет. Организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать Синнера.

Янник Синнер
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