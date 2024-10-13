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Синнер раскрыл секрет своих успешных матчей против Джоковича

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Янник Синнер.
Фото AFP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил секрет своего успеха в матчах с сербом Новаком Джоковичем.

В воскресенье, 13 октября, Синнер победил Джоковича в финале «мастерса» в Шанхае со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Итальянец выиграл четыре из последних пяти игр с Джоковичем.

«У него нет слабых сторон. Ты должен постараться использовать то небольшое количество шансов, которые он тебе дает. Их не так много в целом за игру. И просто нужно стараться верить в каждый момент. Я очень счастлив, — сказал Синнер на корте после финального матча.

Первая ракетка мира выиграл 7-й турнир в этом году. Всего на счету итальянца 17 титулов в карьере. Джокович сыграл в третьем финале в этом году. 4-я ракетка мира уступил в финале Уимблдона-2024 Карлосу Алькарасу и победил испанца в финале Олимпиады-2024.

Новак Джокович
Янник Синнер
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