Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Синнер — о победе над Микельсеном: «Мне очень сильно помогала подача»

Анастасия Пилипенко

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче четвертого круга «Мастерса» в Майами.

Он обыграл американца Алекса Микельсена — 7:5, 7:6 (7:4).

«Я почувствовал, что подача очень сильно мне помогла. Особенно в важные моменты. И на тай-брейке тоже. Я доволен этим. Но в то же время понимаю, что если хочу далеко пройти на этом турнире, мне нужно улучшить игру на задней линии. Завтра выходной, и это, конечно, помогает. Постараемся найти хороший ритм на тренировке, посмотрим, как все пойдет. В любом случае условия были совершенно другими, чем вчера вечером — был дневной матч. Я доволен тем, как боролся. Постараемся повысить уровень игры и посмотрим, как все сложится. Матч был очень равным. Алекс — сложный соперник. Я очень доволен», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Следующим соперником Синнера будет американец Фрэнсис Тиафо.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Янник Синнер
Читайте также
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Олег Чехов
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Даниил Медведев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала турнира в Пекине
Де Минаур стал финалистом турнира в Пекине
Алькарас вышел в финал турнира в Токио
«Мастерс» в Шанхае: Медведев попал в четверть с Алькарасом, Рублев и Хачанов — со Зверевым
Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Медведев повторил достижение Джоковича по выходам в полуфинал турнира в Пекине
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Надаль получил докторскую степень в Мадридском политехническом университете

Легечка вышел в полуфинал турнира в Майами
Новости
RSS RSS
Все новости