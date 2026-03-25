Синнер — о победе над Микельсеном: «Мне очень сильно помогала подача»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче четвертого круга «Мастерса» в Майами.

Он обыграл американца Алекса Микельсена — 7:5, 7:6 (7:4).

«Я почувствовал, что подача очень сильно мне помогла. Особенно в важные моменты. И на тай-брейке тоже. Я доволен этим. Но в то же время понимаю, что если хочу далеко пройти на этом турнире, мне нужно улучшить игру на задней линии. Завтра выходной, и это, конечно, помогает. Постараемся найти хороший ритм на тренировке, посмотрим, как все пойдет. В любом случае условия были совершенно другими, чем вчера вечером — был дневной матч. Я доволен тем, как боролся. Постараемся повысить уровень игры и посмотрим, как все сложится. Матч был очень равным. Алекс — сложный соперник. Я очень доволен», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Следующим соперником Синнера будет американец Фрэнсис Тиафо.

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