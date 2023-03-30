Синнер прокомментировал победу над Руусувуори в четвертьфинале турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (6:3, 6:1) в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

«Мы оба хорошо сыграли сегодня, но я выиграл важные очки. Всегда нелегко, когда ты на подъеме и тебя прерывают, но я вернулся и сыграл хорошо», — приводит слова Синнера сайт ATP.

Напомним, матч Синнера и Руусувуори прерывался из-за дождя. За выход в финал турнира 21-летний спортсмен сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фритц (США).