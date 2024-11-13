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Сегодня, 05:26

Синнер — о матче с Фритцем на итоговом турнире АТР: «Он был агрессивен, я был готов»

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Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер высказался после победы над американцем Тэйлором Фритцем на итоговом турнире АТР в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

«Это был очень тяжелый матч. Но мы хорошо знали, чего ожидать друг от друга сегодня, он был агрессивен, а я был готов», — цитирует Синнера пресс-служба АТР.

В заключительном матче группового этапа 23-летнего итальянца ожидает встреча с четвертой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.

Источник: АТР
Теннис
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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