Синнер — о матче с Фритцем на итоговом турнире АТР: «Он был агрессивен, я был готов»

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер высказался после победы над американцем Тэйлором Фритцем на итоговом турнире АТР в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

«Это был очень тяжелый матч. Но мы хорошо знали, чего ожидать друг от друга сегодня, он был агрессивен, а я был готов», — цитирует Синнера пресс-служба АТР.

В заключительном матче группового этапа 23-летнего итальянца ожидает встреча с четвертой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.