Синнер — о первой победе над Джоковичем: «Для меня это очень много значит»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем (7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)) в матче зеленой группы итогового турнира ATP.

«Для меня это очень много значит. Когда ты побеждаешь первую ракетку мира, которая выиграла 24 турнира «Большого шлема», это, очевидно, топ-результатов в моей карьере... Я чувствовал, что это был тактический матч, и мне удалось победить, поэтому я очень счастлив», — приводит пресс-служба ATP слова Синнера.

Для обоих это был второй матч на турнире. У Синнера теперь две победы, а у Джоковича — одна победа и одно поражение.