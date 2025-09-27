Теннис
27 сентября, 13:55

Синнер признался, что нервничал во время матча с Атманом на турнире в Пекине

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над французом Теренсом Атманом (6:4, 5:7, 6:0) во втором круге турнира в Пекине.

«Матч был непростой. Я дважды вел с брейком во втором сете, но не смог этим воспользоваться. Таков спорт, это случается. Возможно, иногда немного терялась концентрация. Сегодня я немного нервничал, это нормально. Я рад снова выйти в следующий круг», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

За выход в полуфинал турнира 24-летний итальянец поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
