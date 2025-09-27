Синнер признался, что нервничал во время матча с Атманом на турнире в Пекине

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над французом Теренсом Атманом (6:4, 5:7, 6:0) во втором круге турнира в Пекине.

«Матч был непростой. Я дважды вел с брейком во втором сете, но не смог этим воспользоваться. Таков спорт, это случается. Возможно, иногда немного терялась концентрация. Сегодня я немного нервничал, это нормально. Я рад снова выйти в следующий круг», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

За выход в полуфинал турнира 24-летний итальянец поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии.