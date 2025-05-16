Синнер — о встрече с папой римским: «Я никогда не испытывал ничего подобного»

Первая ракетка мира Янник Синнер поделился эмоциями от встречи с папой римским Львом XIV в его резиденции в Ватикане.

«Я никогда не испытывал ничего подобного, был очень польщен. Даже не знал, что сказать. Это было очень эмоционально, родители были со мной. Это было очень приятно, такое я точно не забуду. Очень сложно описать ощущения, ведь я никогда не сталкивался с подобным. Я встречал важных людей в своей жизни, но это было совершенно иначе. Это была огромная честь, и я искренне благодарен за такую возможность», — цитирует Синнера TennisUpToDate.

Встреча прошла 14 мая.

15 мая Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «мастерса» в Риме — 6:0, 6:1. В полуфинале 23-летний итальянец встретится с американцем Томми Полом.