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Сегодня, 16:10

Синнер приступил к занятиям под руководством бывшего тренера Джоковича

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер объявил о начале сотрудничества с тренером по физподготовке Марко Паничи.

Также к команде первой ракетки мира присоединился физиотерапевт Улисес Бадио. Оба специалиста ранее работали с сербом Новаком Джоковичем.

«Добро пожаловать в команду, Марио и Улисес!» — написал Синнер в своих соцсетях.

За свою карьеру Паничи также сотрудничал с такими спортсменами, как Фабио Фоньини, Иво Карлович, Филипп Кольшрайбер, Кристьян Гарин, Франческа Cкьявоне, Даниэла Гантухова, и другими.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен доказал, что принял допинг непреднамеренно, и был оправдан. После допингового скандала Синнер уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.

Теннис
Янник Синнер
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