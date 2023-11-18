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Сегодня, 17:15

Синнер пожаловался на освещение в первом сете матча с Медведевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер в начале четвертого гейма первого сета полуфинального матча Итогового турнира ATP против Даниила Медведева пожаловался на освещение.

Синнер после того, как сделал брейк (2:1), начал подавать и сразу сделал двойную ошибку. Итальянец обратился к судье и заявил, что ему мешает один из прожекторов. Эту проблему быстро устранили и матч продолжился.

На данный момент счет в игре 4:2 в пользу Синнера.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Медведева с Синнером.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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