Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР-2025.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу второй ракетки мира.

24-летний Синнер выиграл Итоговый турнир второй сезон подряд и стал самым молодым игроком с 2004 года, защитившим этот титул. Тогда это сделал швейцарец Роджер Федерер в возрасте 23 лет.

Теперь на счету итальянца 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде. В этом сезоне Синнер выиграл шесть турниров.