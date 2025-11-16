Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

16 ноября, 23:11

Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР-2025.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу второй ракетки мира.

24-летний Синнер выиграл Итоговый турнир второй сезон подряд и стал самым молодым игроком с 2004 года, защитившим этот титул. Тогда это сделал швейцарец Роджер Федерер в возрасте 23 лет.

Теперь на счету итальянца 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде. В этом сезоне Синнер выиграл шесть турниров.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Роджер Федерер
Янник Синнер
Читайте также
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира АТР
Финал Итогового турнира между Алькарасом и Синнером прервали из-за зрителя, которому стало плохо
Алькарас победил Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира-2025
Синнер — о победе над де Минауром: «Он очень хорошо подавал, особенно в первом сете»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира АТР

Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости