12 августа, 11:30

Синнер повторил достижение «Большой четверки» после выхода в четвертый круг турнира в Цинциннати

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл канадца Габриэля Диалло (6:2, 7:6 (8:6)) и вышел в четвертый круг «мастерса» в Цинциннати.

23-летний спортсмен стал пятым игроком с 2000 года, который одержал 23 и более побед подряд на харде на уровне ATP. Ранее это удавалось только представителям «Большой четверки» — Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею.

В 1/8 финала «мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет против Адриана Маннарино из Франции.

