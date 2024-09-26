Синнер посвятил победу на старте турнира в Пекине умершей тете

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Пекине (4:6, 6:3, 6:1).

Эту победу он посвятил своей тете, которая несколько дней назад ушла из жизни. Ей было 56 лет.

Синнер также посвятил ей победу на Открытом чемпионате США-2024 — на тот момент его тетя была еще жива, но сильно болела. По словам теннисиста, она была важным для него человеком. Тетя много времени проводила с ним в юности и помогала, когда родители работали целыми днями.

Во втором круге турнира в Пекине Синнер встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).