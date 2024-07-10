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Сегодня, 19:38

Синнер после поражения от Медведева снялся с турнира в Бостаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер пропустит турнир в Бостаде (Швеция), на который был заявлен ранее.

Соревнования пройдут с 15 по 21 июля.

«Мне грустно, но я вынужден отказаться от участия в турнире в Бостаде на следующей неделе из-за усталости. Это всегда непростое решение. Я бы с удовольствием сыграл, но моя команда и врачи посоветовали отдохнуть и восстановиться», — написал 22-летний итальянец в соцсетях.

9 июля Синнер проиграл россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале Уимблдона — 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. В полуфинале Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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