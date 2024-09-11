Синнер планирует включить в команду бывшего тренера Джоковича

Итальянский теннисист Янник Синнер намерен включить в свою команду тренера по физподготовке Марко Паничи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, ранее итальянский специалист с 2017-го входил в команду серба Новака Джоковича, с которым он прекратил сотрудничество в мае этого года.

За свою карьеру Паничи также работал с Фабио Фоньини, Иво Карлович, Филипп Кольшрайбер, Кристьян Гарин, Франческа Cкьявоне, Даниэла Гантухова и другими.