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Сегодня, 12:19

Синнер планирует включить в команду бывшего тренера Джоковича

Сергей Разин
корреспондент
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Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянский теннисист Янник Синнер намерен включить в свою команду тренера по физподготовке Марко Паничи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, ранее итальянский специалист с 2017-го входил в команду серба Новака Джоковича, с которым он прекратил сотрудничество в мае этого года.

За свою карьеру Паничи также работал с Фабио Фоньини, Иво Карлович, Филипп Кольшрайбер, Кристьян Гарин, Франческа Cкьявоне, Даниэла Гантухова и другими.

Новак Джокович
Янник Синнер
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