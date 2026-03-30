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Синнер первым в истории оформил «солнечный дубль» без проигранных сетов

Павел Лопатко

Итальянский теннисист Янник Синнер победил на «мастерсе» в Майами. В финале он выиграл у чеха Иржи Легечки (6:4, 6:4).

Как сообщает Opta, с момента основания турнира в Майами в 1985 году 24-летний итальянец стал первым игроком — мужчиной или женщиной — который оформил «солнечный дубль», не проиграв ни одного сета.

Синнер завоевал второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами в один год («солнечный дубль»).

Кроме того, итальянец стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, кому удалось оформить «солнечный дубль». Федерер сделал это в 2017 году.

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Янник Синнер
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