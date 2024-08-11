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Сегодня, 10:40

Синнер первым квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком, прошедшим отбор на Итоговый турнир ATP 2024 года в Турине.

В субботу итальянец вышел в четвертьфинал «мастерса» в Монреале, но в матче за выход в полуфинал уступил россиянину Андрею Рублеву. На данный момент 22-летний спортсмен занимает первое место в мировом рейтинге.

Синнер примет участие в Итоговом турнире второй год подряд и третий в карьере. В 2023-м он был финалистом завершающего сезон соревнования, победителем стал серб Новак Джокович.

Итальянец является чемпионом одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024) и победителем 15 турниров ATP.

Теннис
Янник Синнер
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