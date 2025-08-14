Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Цинциннати

Итальянец Янник Синнер стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.

В четвертьфинале первая ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:0, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут.

Синнер за игру реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим — 1 из 1.

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Теранс Атман (Франция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — 6:0, 6:2