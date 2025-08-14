Теннис
14 августа, 23:23

Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Итальянец Янник Синнер стал полуфиналистом турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.

В четвертьфинале первая ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:0, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут.

Синнер за игру реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим — 1 из 1.

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Теранс Атман (Франция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — 6:0, 6:2

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии
Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене
Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами
«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за травмы
Синнер — о сезоне-2025: «Особенный год со взлетами и падениями, теперь время для отдыха»
