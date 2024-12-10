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10 декабря, 23:05

Синнер ответил, можно ли его считать Ферстаппеном в мире тенниса

Алина Савинова
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, видит ли он схожесть между собой и гонщиком «Формулы-1» Максом Ферстаппеном.

«Чувствую ли я себя Ферстаппеном в теннисе? Я недавно разговаривал с Максом. Он сказал, что не гонится за рекордами других гонщиков, потому что ему важно быть с семьей. Мы спортсмены, но мы также и люди: друзья и семья — это самое главное. Я стараюсь делать все возможное в теннисе, на днях начну тренироваться в Дубае. Да, я чувствую себя так же», — приводит Sportskeeda слова Синнера.

Также он ответил, можно ли в таком случае сравнивать испанского теннисиста Карлоса Алькараса с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

«У Хэмилтона больше опыта, тут сложно проводить сравнения. Но стабильность и упорство Макса Ферстаппена меня впечатляют», — добавил Синнер.

23-летний итальянец является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2024 и US Open-2024), победителем Итогового турнира ATP 2024 года. Всего на его счету 19 титулов на уровне ATP. Кроме этого, Синнер дважды выигрывал Кубок Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

Ранее стало известно, что итальянский теннисист второй год подряд стал победителем премии ATP Awards в номинации «Любимец болельщиков».

Источник: Sportskeeda
Формула-1
Макс Ферстаппен
Янник Синнер
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