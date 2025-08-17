Синнер — о победе над Атманом в полуфинале турнира в Цинциннати: «Очень серьезное испытание»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от победы в полуфинале турнира в Цинциннати над французом Терансем Атманом (7:6 (7:4), 6:2).

«Очень серьезное испытание. Каждый раз, когда играешь с совершенно новым соперником, это очень сложно. Играть против таких ребят на поздних стадиях турниров еще сложнее. Давление выше, понимаешь, что они заслужили быть здесь. Он обыграл невероятных игроков, чтобы выйти в полуфинал. Я знал, что должен быть очень осторожен. Сегодня я был настроен. Я отлично справился с трудностями на корте. Он подавал очень хорошо в первом сете. У него огромный потенциал. Желаю ему всего самого наилучшего. Очень рад снова оказаться в финале», — сказал Синнер в интервью на корте.

В финале Синнер встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Второй полуфинал состоится 17 августа и начнется в 1:00 мск.