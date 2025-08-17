Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

17 августа, 00:53

Синнер — о победе над Атманом в полуфинале турнира в Цинциннати: «Очень серьезное испытание»

Сергей Разин
корреспондент

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от победы в полуфинале турнира в Цинциннати над французом Терансем Атманом (7:6 (7:4), 6:2).

«Очень серьезное испытание. Каждый раз, когда играешь с совершенно новым соперником, это очень сложно. Играть против таких ребят на поздних стадиях турниров еще сложнее. Давление выше, понимаешь, что они заслужили быть здесь. Он обыграл невероятных игроков, чтобы выйти в полуфинал. Я знал, что должен быть очень осторожен. Сегодня я был настроен. Я отлично справился с трудностями на корте. Он подавал очень хорошо в первом сете. У него огромный потенциал. Желаю ему всего самого наилучшего. Очень рад снова оказаться в финале», — сказал Синнер в интервью на корте.

В финале Синнер встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Александр Зверев (Германия). Второй полуфинал состоится 17 августа и начнется в 1:00 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Янник Синнер
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Правительство утвердило правило урегулирования коммерческих мест в вузах
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Бойцы ВС РФ взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Главное
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер стал финалистом «мастерса» в Цинциннати

Полуфинальный матч турнира в Цинциннати между Зверевым и Алькарасом прервали из-за оказания помощи зрителю

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости